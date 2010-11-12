Міліція дізналася у ЗМІ про поранення голови Рівненської облради

Міліція за публікаціями у пресі зареєструвала повідомлення про можливе вогнепальне поранення голови Рівненської обласної ради Олександра ДАНИЛЬЧУКА у лісі під час полювання минулої суботи, 6 листопада.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі громадських зв’язків Управління Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області.

За інформацією правоохоронців, вони зараз проводять перевірку фактів, викладених у публікаціях ЗМІ. Зокрема, проводиться опитування лікарів, до яких нібито звертався О.ДАНИЛЬЧУК, щоб одержати відповідь не тільки про характер можливого вогнепального поранення голови облради, але й про те, чому вони не повідомили про це правоохоронні органи. Буде також взято пояснення і від самого О.ДАНИЛЬЧУКА, зазначили в УМВС.

Про результати цієї перевірки правоохоронці обіцяють поінформувати засоби масової інформації. А поки що УМВС направило повідомлення у Міністерство внутрішніх справ щодо резонансної інформації та вжиті заходи з її перевірки.

Як повідомлялося, тим часом голова Рівненської облради О.ДАНИЛЬЧУК категорично заперечував своє поранення в ногу під час полювання. За його словами, він поранив ногу (загнав скалку) вже після полювання, коли у лісі вигулював своїх собак. Також співробітники апарату облради 10 листопада запевняли кореспондента УНІАН в тому, що О.ДАНИЛЬЧУК перебуває на роботі і почувається добре.