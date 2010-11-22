Верховний Суд скасував зобов’язання Фонду держмайна
09:19, 22 листопада 2010Право
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Авіабаза ”Узин” «вільна»
Верховний Суд України 15 листопада скасував два судових рішення, якими Фонд державного майна України було зобов`язано укласти договори оренди майна аеродромно-технічного комплексу ”Авіаційна база ”Узин” у Київської області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.
Рішення ВСУ прийнято за наслідками розгляду заяв генерального прокурора, зазначається в повідомленні.
Авіабаза “Узин” підпорядкована Управлінню державної.
Як повідомляв УНІАН, свого часу колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО просив уряд вивчити питання щодо створення міжнародного вантажно-пасажирський аеропорту «Узин» на базі аеродромно-технічного комплексу «Авіаційна база Узин».
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