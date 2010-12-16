Донецькі журналісти звернулися до прокуратури з колективною заявою

Донецькі журналісти звернулися до прокурора Донецької області Володимира ГАЛЬЦОВА з колективною заявою про порушення їх професійного права на вільне отримання інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, заяву підписали 9 журналістів, серед яких кореспонденти видань «Голос України», «Дзеркало тижня», «Україна молода», сайту «Острів», телеканалу СТБ і агентства УНІАН.

Заява була сьогодні офіційна зареєстровано в обласній прокуратурі і з нею було ознайомлено прес-секретаря Донецької облпрокуратури Павла ЗОРЮ.

Згідно із заявою, журналісти вважають, що їх права на отримання інформації були порушені 10 грудня під час заходів, пов`язаних з виборами ректора Донецького національного університету.

На думку журналістів, від преси спочатку приховували день, час і місце проведення конференції трудового колективу з виборів ректора, оскільки ні через офіційний сайт ДонНУ, ні в приймальні в.о. ректора Петра ЄГОРОВА, ні якимсь іншим офіційним способом журналістам не повідомили цю інформацію. З неофіційних джерел журналісти з’ясували, що акредитацією на конференцію займається керівник прес-служби університету Олександр БУГА. Проте по телефону він заявив, що списки акредитованих журналістів будуть затверджені керівником ДонНУ П.ЄГОРОВИМ.

Як зазначається у заяві, 10 грудня П.ЄГОРОВ заборонив «небажаним» журналістам бути присутнім на зустрічі заступника міністра освіти і науки України Євгена СУЛІМИ з колективом університету, яка передувала самим виборам.

«Спіймавши Євгена СУЛІМУ після зустрічі зі студентами, журналісти зажадали припинення перешкоджати їх професійної діяльності. Євген СУЛІМА пообіцяв розібратися», - сказано в заяві журналістів. І лише за годину до початку конференції журналістів повідомили, що їм дозволено бути присутнім на конференції трудового колективу вишу.

При цьому представникам ЗМІ запропонували місця на балконі третього поверху актової зали університету, де не було належних умов для роботи журналіста. «Достатньо сказати, що з крісла на балконі можна було побачити хіба що верхню частину протилежної стіни актової зали. Було темно, неможливо було зробити фото або проводити телезйомку», - пояснюють журналісти в заяві прокурору.

Про відсутність умов для роботи представники преси повідомили проректора університету Олександра ПРАВДІВЦЕВА і керівника прес-служби університету О.БУГУ. Проте вказані посадовці не вжили заходів для усунення порушення професійних прав журналістів.

Як зазначається у заяві, люди у формі охоронців не дозволяли представникам ЗМІ пройти у фойє другого поверху, де безпосередньо проходила конференція. Таким чином, значна частина представників преси не могла спостерігати за ходом голосування. Крім того, журналісти були позбавлені можливості спілкуватися з делегатами конференції під час перерви на голосування.

На думку авторів заяви, ці факти порушують право журналіста на вільне отримання, використання, розповсюдження (публікацію) і зберігання відкритої за режимом доступу інформації; на вільне відвідування державних органів влади, органів місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємств, установ і організацій (ст. 26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»).

Для підтвердження цих фактів автори заяв готові надати фото-, відео- і аудіоматеріали.

«Дії посадовців: начальника служби охорони університету Володимира ЩЕРБІНИ, керівника прес-служби університету О.БУГИ, проректора університету О.ПРАВДІВЦЕВА і в.о. ректора П.ЄГОРОВА – містять ознаки злочину: «умисне перешкоджання законної професійної діяльності журналістів» (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України). Просимо порушити кримінальну справу щодо вказаних осіб, а також розглянути ступінь відповідальності в.о. ректора Донецького національного університету П.ЄГОРОВА як посадовця, який має забезпечувати дотримання законодавства в підлеглому йому навчальному закладі», - зазначається у заяві, підписаній журналістами.