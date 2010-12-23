Справи на посадовців столичної мерії готові до передачі в суд

Служба безпеки України найближчим часом має намір передати до суду ряд справ за обвинуваченням окремих посадовців столичної мерії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

«По деяким фігурантам справи мають бути найближчим часом передані до суду», - сказав голова СБУ, зауваживши при цьому, що по іншим справам і по іншим посадовцям розслідування ще проводиться.

За його словами, у провадження СБУ перебуває «близько 7 таких справ».

«Але матеріалів і сигналів у нас набагато менше», - сказав він, говорячи про нинішній стан справ у мерії.