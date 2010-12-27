Податківці ініціювали звільнення 285 керівників підприємств

Податкові органи України з початку 2010 року ініціювали розірвання контрактів із керівниками 285 підприємств державної та комунальної форм власності через заборгованості із виплати заробітної плати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації України.

Як зазначається в повідомленні, за результатами заслуховування керівників підприємств–боржників на засіданнях тимчасових комісій при держадміністраціях із питань погашення заборгованості із заробітної плати, участь у роботі яких беруть представники податкових органів, із початку 2010 року 8,6 тис. підприємств погасили заборгованість із заробітної плати на суму 1 млрд. 298,5 млн. грн. і перерахували до бюджету 236,2 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб.

Крім того, за результатами проведення працівниками державних податкових органів індивідуальної роз`яснювальної роботи з питань забезпечення своєчасності виплати заробітної плати 11,5 тис. підприємств погасили заборгованість із заробітної плати на суму 1 млрд. 525,3 млн. грн.

За результатами контрольно-перевірочної роботи погашено заборгованість із зарплати на суму 237,3 млн. грн.

Всього за рахунок проведення спільних дій органів Державної податкової служби і органів влади на місцях, індивідуальної роз`яснювальної роботи з керівниками підприємств-боржників і за результатами контрольно-перевірочної роботи погашено заборгованість із заробітної плати на загальну суму 3 млрд. 061,1 млн. грн.

Податковими органами України ініційовано питання розірвання контрактів із керівниками 285 підприємств державної та комунальної форм власності. До органів прокуратури направлено матеріали й відомості про 4,9 тис. юридичних осіб, які мали довготривалу заборгованість із виплати заробітної плати на суму 895,8 млн. грн.