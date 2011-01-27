Міліція досі розслідує справу про серію вибухів у Кіровограді напередодні приїзду Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА 22 жовтня минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Управління МВС у Кіровоградській області Олег ВІТЮГОВ.

За його словами, слідчі дії тривають, нових подробиць у справі немає.

Як повідомляв УНІАН, у Кіровограді напередодні приїзду В.ЯНУКОВИЧА 22 жовтня 2010 року сталися вибухи біля будівель прокуратури, міліції та суду. Ніхто не постраждав, приміщення не зазнали суттєвих ушкоджень.

Міністерство внутрішніх справ об’єднало в єдине провадження три кримінальні справи, порушені у зв’язку з вибухами.