Міліція досі розслідує справу про серію вибухів у Кіровограді
12:29, 27 січня 2011Право
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Нових подробиць у справі немає
Міліція досі розслідує справу про серію вибухів у Кіровограді напередодні приїзду Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА 22 жовтня минулого року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Управління МВС у Кіровоградській області Олег ВІТЮГОВ.
За його словами, слідчі дії тривають, нових подробиць у справі немає.
Як повідомляв УНІАН, у Кіровограді напередодні приїзду В.ЯНУКОВИЧА 22 жовтня 2010 року сталися вибухи біля будівель прокуратури, міліції та суду. Ніхто не постраждав, приміщення не зазнали суттєвих ушкоджень.
Міністерство внутрішніх справ об’єднало в єдине провадження три кримінальні справи, порушені у зв’язку з вибухами.
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