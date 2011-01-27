ВАСУ відмовив ТВі, ”5 каналу” та СТБ у задоволенні касаційних скарг

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) сьогодні відмовив ТВі, ”5 каналу” та СТБ у задоволенні касаційних скарг на позбавлення їх ліцензій на мовлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, відповідну ухвалу 26 січня оголосила колегія суддів під головуванням судді Сергія ЧАЛОГО.

”Суди скасували не лише ті ліцензії, які ми отримали на оскаржуваних конкурсах, а й ті ліцензії, які ми отримали раніше. Якби суд хоча б трішки хотів підійти до букви закону чи розібратися в питанні, але він повністю всі наші скарги залишив без змін. Це ще раз говорить, що в даному випадку в країні запроваджується цензура. І це робиться для того, щоб незалежні мовники взагалі не могли мовити, і до правосуддя це не має жодного відношення”, - сказав гендиректор ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ, коментуючи рішення ВАСУ.

М.КНЯЖИЦЬКИЙ також повідомив, що з власних джерел дізнався про телефонний дзвінок голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО до Вищого адміністративного суду України вранці 26-го січня, напередодні винесення судового рішення у справі.

”В мене була така інформація, що від пана ХОРОШКОВСЬКОГО здійснюється тиск на суди. Я не говорив, що пан ХОРОШКОВСЬКИЙ дзвонив конкретно комусь із тих суддів, які були присутні на засіданні, але я говорив про те, що такий дзвінок безпосередньо в суд був. Як журналісти, ми зараз розслідуємо цю ситуацію”, - додав гендиректор ТВі.

Як повідомляв УНІАН, за позовами групи телеканалів ”Інтер” (ТРК ”Служба інформації” (НТН) і ТРК ”Кіно-ТВ” (Enter Film) до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення 8 червня 2010 року Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Національної ради від 27 січня 2010 року про результати конкурсу на вільні частоти.

30 серпня Київський апеляційний адміністративний суд також скасував результати січневого конкурсу та визнав нечинними додатки до ліцензії ТВі, які було видано Нацрадою не тільки за результатами січневого конкурсу, а й 28 жовтня 2009 року.

Як повідомлялося раніше, телеканал ТВі не погодився з прийнятою постановою Київського апеляційного адмінсуду, вважає її протиправною та, звернувшись до Вищого адмінсуду, просив скасувати її в частині задоволення позовних вимог.

Касаційні скарги зі своїми вимогами до ВАСУ також подали НБМ (”5-й канал”), ”Експрес-інформ” (”5-й канал”) і СТБ.