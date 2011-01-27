ВРЮ внесе подання Президентові про призначення 9 суддів

Вища рада юстиції на своєму засіданні прийняла рішення про внесення подань Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ про призначення на посади суддів 9 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вищої ради юстиції.

П’ятеро кандидатів пропонуються на посади суддів місцевих адміністративних судів, четверо - до місцевих загальних судів. Одному кандидату було відмовлено у внесенні подання.

Наразі ВРЮ розглядаються матеріали про призначення кандидатів на посади суддів вперше, що надійшли до вступу в силу Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

«Попри те, що судах України більше 1100 вакансій (переважно у судах господарської та адміністративної юрисдикції), сьогодні внесення подань Президентові України про призначення кандидатів на посади суддів Вищою радою юстиції практично зупинено», - зазначив у коментарі ЗМІ голова Вищої ради юстиції Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО, нагадавши, що відсутність механізму призначення кандидатів на посади суддів вперше нині є однією з нагальних проблем законодавства.

«Передбачений у новому Законі України «Про судоустрій і статус суддів» механізм призначення кандидатів на посади є тривалим та багатоступеневим, через що перший Указ Президента про призначення (відповідно до нової процедури) з’явиться не раніше, ніж за два роки», – зазначив В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

За його словами, ВРЮ працює у напрямку вирішення цієї та інших проблем чинного законодавства із суб’єктами законодавчої ініціативи, Верховним Судом України та вищими спеціалізованими судами.

Водночас, за даними прес-служби, Вища рада юстиції розпочала розгляд скарг на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, прийнятих у процесі призначення чи обрання суддів на посаду.

З часу дії Закону «Про судоустрій і статус суддів» до ВРЮ надійшло шість скарг на рішення ВККСУ, чотири з яких розглянуто на засіданні 25 січня 2011 року.

Як повідомлялося, відповідно до цього закону, ВРЮ наділена правом перегляду рішень ВККСУ щодо встановлення результатів кваліфікаційного іспиту особи, яка пройшла спеціальну підготовку і виявила бажання бути рекомендованою для призначення на посаду судді, і яка не погоджується з результатами іспиту, та рішень про відмову у рекомендуванні кандидата для обрання на посаду судді безстроково за скаргою кандидата.

Законом встановлено місячний строк на оскарження до ВРЮ рішення ВККСУ. ВРЮ, в свою чергу, має розглянути скаргу також протягом одного місяця з дня її надходження після перевірки, проведеної членом Вищої ради юстиції.