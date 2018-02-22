Новий Xiaomi Mi Max 3 отримає бездротову зарядку і чіп Snapdragon 660

На задній панелі розмістять круглий сканер відбитків пальців і подвійну камеру з модулями Sony IMX363.

На порталі XDA Developers з'явилися характеристики неанонсованого фаблета Xiaomi Mi Max 3. Дані про нього стали відомі через файли прошивки і більшою частиною підтверджують попередні витоки.

Про це пише gagadget.com.

Xiaomi Mi Max 3 отримає Full HD дисплей із співвідношенням сторін 18:9, але свіжа інформація не розкриває точну діагональ фаблета (за чутками це буде 7 дюймів). Серцем смартфона стане процесор Snapdragon 660. Майбутньому фаблету також приписують наявність бездротової зарядки. На задній панелі розмістять круглий сканер відбитків пальців і подвійну камеру з модулями Sony IMX363. Як варіант, це будуть модулі Samsung S5K217 + S5K5E8.

Читайте такожОсоблива подвійна камера та 6 ГБ ОП: стали відомі характеристики нового Samsung Galaxy S9 Plus

Фронтальна камера отримає датчик зображення Samsung S6K4H7. Там же розташують сканер розпізнавання по райдужній оболонці ока, слоти для двох SIM-карт, NFC-модуль, ІК-порт і два динаміки. Керувати апаратом призначили ОС Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою MIUI 9. За час роботи відповідає батарея на 5500 маг.

Точна дата виходу і ціна Xiaomi Mi Max 3 поки невідомі, але виходячи з часу презентацій минулих моделей серії, свіжий фаблет варто чекати в травні.