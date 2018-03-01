Екран замість клавіатури: Apple запатентувала новий ноутбук

Другий дисплей може також використовуватися в якості панелі для створення ескізів, для ігрових елементів управління.

У свіжому патенті Apple описується ноутбук, який замість фізичної клавіатури отримав великий додатковий екран OLED.

Американська компанія подала заявку на реєстрацію патенту ще в третьому кварталі 2015 року, повідомляє "Новое время".

Бюро США по патентах і торгових марках (USPTO) опублікувало цю патентну заявку компанії Apple 27 лютого. Патент описує "двоекранне обладнання з поліпшеною видимістю і придушенням відзеркалень". Таким чином, другий дисплей може також використовуватися в якості панелі для створення ескізів, для ігрових елементів управління і так далі.

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Патент повідомляє про дві можливі версії пристрою. Перша, швидше за все, являє собою MacBook, в якому два екрани є частиною єдиного пристрою і з'єднуються за рахунок шарнірного механізму. Друга версія являє собою класичний пристрій "два в одному". Верхній дисплей можна було від'єднати і використовувати як автономний iPad.

В описі патенту уточнюється, що кожна панель покрита спеціальним поляризаційним матеріалом, що знижує ймовірність появи відблисків. Сенсорна область замінить всі фізичні клавіші, а якщо буде запущено програму, кнопки будуть відображати символи, необхідні для роботи конкретної програми.

Додамо, в ноутбуках MacBook Pro 2016 компанія Apple додала сенсорну панель Touch Bar, яка розташована над клавіатурою.

Нагадаємо, 27 березня відбудеться презентація Apple. Компанія планує представити ряд новинок, точний список яких невідомий.