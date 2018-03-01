Екран замість клавіатури: Apple запатентувала новий ноутбук

17:07, 01 березня 2018
Наука та IT
1392 0
Патент повідомляє про дві можливі версії пристрою / фото patentlyapple.com

Американська компанія подала заявку на реєстрацію патенту ще в третьому кварталі 2015 року, повідомляє "Новое время".

Бюро США по патентах і торгових марках (USPTO) опублікувало цю патентну заявку компанії Apple 27 лютого. Патент описує "двоекранне обладнання з поліпшеною видимістю і придушенням відзеркалень". Таким чином, другий дисплей може також використовуватися в якості панелі для створення ескізів, для ігрових елементів управління і так далі.

Читайте такожApplе планує в цьому році випустити одразу три нових iPhone, в тому числі найбільший - ЗМІ

Патент повідомляє про дві можливі версії пристрою. Перша, швидше за все, являє собою MacBook, в якому два екрани є частиною єдиного пристрою і з'єднуються за рахунок шарнірного механізму. Друга версія являє собою класичний пристрій "два в одному". Верхній дисплей можна було від'єднати і використовувати як автономний iPad.

В описі патенту уточнюється, що кожна панель покрита спеціальним поляризаційним матеріалом, що знижує ймовірність появи відблисків. Сенсорна область замінить всі фізичні клавіші, а якщо буде запущено програму, кнопки будуть відображати символи, необхідні для роботи конкретної програми.

Додамо, в ноутбуках MacBook Pro 2016 компанія Apple додала сенсорну панель Touch Bar, яка розташована над клавіатурою.

Нагадаємо, 27 березня відбудеться презентація Apple. Компанія планує представити ряд новинок, точний список яких невідомий.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Apple розробка#Apple ноутбук