За прогнозами урядових організацій типу Національного аерокосмічного агентства США, люди досягнуть Червоної планети наприкінці 30-х років нинішнього століття. Британський астронавт Тім Пік уважає, що процес може прискоритися завдяки зусиллям приватних компаній.

Завдяки зусиллям приватних підприємців на кшталт американського бізнесмена Ілона Маска людина ступить на поверхню Марса протягом найближчих 20 років.

Про це в інтерв'ю The Independent розповів британський астронавт Тім Пік, як пише видання "Гордон".

Пік припустив, що вже у 2022 році почнуть будувати міжнародну місячну орбітальну станцію. На його думку, це відкриє шлях побудові транспортної системи для польотів на Марс.

За прогнозами урядових організацій типу Національного аерокосмічного агентства США, люди досягнуть Червоної планети нарпикінці 30-х років нинішнього століття. Астронавт уважає, що процес може прискоритися завдяки зусиллям "приватників". Він упевнений, що приватні й урядові компанії співпрацюватимуть у питанні освоєння Марса.

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Однак сам Пік уважає найреалістичнішим терміном кінець 2030-х років.

Британець Пік брав участь у двох експедиціях на Міжнародну космічну станцію і провів там 186 діб.

6 лютого 2018 року з космодрому в Космічному центрі імені Кеннеді у штаті Флорида стартувала надважка ракета-носій Falcon Heavy приватної космічної компанії SpaceX. Після кількох витків навколо Землі ракета вийшла на геліоцентричну орбіту. 7 лютого засновник SpaceX і Tesla Маск повідомив, що машина, яку випустили з борту Falcon Heavy, перевищила орбіту Марса і рухається до поясу астероїдів.

У салоні електрокара під час запуску грала пісня Девіда Боуї Space Oddity, планують, що композиція буде звучати безперервно. За кермом – манекен у скафандрі SpaceX. До бардачка поклали пристрій Arch із циклом книг "Фундація" Айзека Азімова.

Falcon Heavy здатна нести до 63,8 тонни вантажів, її розробили для місячної та марсіанської місій.