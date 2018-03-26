Інстаграм перестане самостійно оновлювати стрічку постів

В Інстаграм прислухалися до скарг користувачів і повернулися до старого алгоритму подачі публікацій в стрічку.

Суть зміни полягає в тому, що якщо зараз стрічка оновлюється автоматично, то в майбутньому для цього буде кнопка «Нові пости», натиснувши на яку користувач зможе оновити стрічку, а не натиснувши - продовжити дивитися контент, на якому зупинився раніше, повідомляється в офіційному блозі соціальної мережі.

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"Сьогодні ми запустили тест кнопки "Нові пости", яка дозволить вам самостійно вирішувати, в який момент ви хочете оновити стрічку. Якщо ви натиснете на цю кнопку - ви потрапите на останній опублікований контент вгорі стрічки, якщо не натиснете - продовжите дивитися пости, опубліковані на момент початку перегляду стрічки", - йдеться в повідомленні.

Також розробники вирішили внести ще одну зміну, за якою нещодавно опубліковані пости будуть показуватися вище. "Це зроблено для того, щоб ваша стрічка новин завжди залишалася актуальною", - зазначили в соцмережі.

Від хронологічної стрічки соцмережа відмовилася в 2016 році, замінивши її альтернативним алгоритмом: старі пости відображалися в стрічці упереміш з новими, а фотографії деяких користувачів і зовсім залишалися непоміченими. Це не сподобалосякористувачам і викликало численні скарги.