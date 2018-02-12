Таємне стає явним: Instagram тестує функцію сповіщення про анонімні скріншоти

Ті, хто зробив скріншот, відображатимуться над користувачами, що переглянули Stories.

Instagram тестує функцію, яка буде показувати користувачам, коли хтось робить скріншот їх Stories (фото або короткі відео, доступні для підписників протягом 24 годин).

Користувачі, залучені до тестування, отримують попередження, що в наступний раз, коли вони робитимуть скріншот або запис екрану чиєїсь Stories, користувач, що її опублікував, зможе це побачити, повідомляє TechCrunch.

Тепер на сторінці, де відображаються користувачі, що переглянули Stories, показиватимуться ті, хто зробив скріншот.

У відповідь на запит видання, у Instagram підтвердили тестування, сказавши, що "ми завжди тестуємо способи поліпшити досвід користувачів в Instagram і зробити так, щоб було легше обмінюватися будь-якими моментами з людьми, які важливі для вас".

Як повідомляв УНІАН, Instagram почав тестувати окремий месенджер, що отримав назву Direct.