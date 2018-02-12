Таємне стає явним: Instagram тестує функцію сповіщення про анонімні скріншоти

17:46, 12 лютого 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Instagram тестує функцію, яка буде показувати користувачам, коли хтось робить скріншот їх Stories (фото або короткі відео, доступні для підписників протягом 24 годин).

Користувачі, залучені до тестування, отримують попередження, що в наступний раз, коли вони робитимуть скріншот або запис екрану чиєїсь Stories, користувач, що її опублікував, зможе це побачити, повідомляє TechCrunch.

twitter.com/__cajb

Тепер на сторінці, де відображаються користувачі, що переглянули Stories, показиватимуться ті, хто зробив скріншот.

В оновленні можна буде побачити, хто зробив скріншот вашої Stories / twitter.com/readbyher

У відповідь на запит видання, у Instagram підтвердили тестування, сказавши, що "ми завжди тестуємо способи поліпшити досвід користувачів в Instagram і зробити так, щоб було легше обмінюватися будь-якими моментами з людьми, які важливі для вас".

Як повідомляв УНІАН, Instagram почав тестувати окремий месенджер, що отримав назву Direct.

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Теги: #скріншот Stories в Instagram