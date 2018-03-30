Хакери вкрали дані 150 мільйонів користувачів програми MyFitnesPal
11:52, 30 березня 2018Наука та IT
523
Зловмисники отримали доступ до адрес електронної пошти, логінів і паролів користувачів.
Ілюстрація / REUTERS
Американська компанія Under Armour Inc заявила про хакерську атаку, в результаті якої були викрадені дані 150 мільйонів користувачів програми MyFitnessPal.
Як повідомляє ZN.UA з посиланням на Bloomberg, атака відбулася ще в кінці лютого, але повідомлено про неї було тільки зараз.
Читайте такожХакери зламали хмарне сховище Tesla на Amazon і використовували його для майнінгу
Хакери отримали доступ до адреси електронної пошти, логінів і паролів користувачів. Дані про кредитні картки, номери соціального страхування і водійських посвідченнях зловмисникам отримати не вдалося.
Зазначається також, що після повідомлення про злом акції компанії впали в ціні на 4,6%.
Додаток MyFitnesPal дозволяє стежити за споживанням калорій, дієтою та спортивними тренуваннями. Under Armour Inc купила його в 2015 році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter