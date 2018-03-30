Хакери вкрали дані 150 мільйонів користувачів програми MyFitnesPal

Зловмисники отримали доступ до адрес електронної пошти, логінів і паролів користувачів.

Американська компанія Under Armour Inc заявила про хакерську атаку, в результаті якої були викрадені дані 150 мільйонів користувачів програми MyFitnessPal.

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на Bloomberg, атака відбулася ще в кінці лютого, але повідомлено про неї було тільки зараз.

Читайте такожХакери зламали хмарне сховище Tesla на Amazon і використовували його для майнінгу

Хакери отримали доступ до адреси електронної пошти, логінів і паролів користувачів. Дані про кредитні картки, номери соціального страхування і водійських посвідченнях зловмисникам отримати не вдалося.

Зазначається також, що після повідомлення про злом акції компанії впали в ціні на 4,6%.

Додаток MyFitnesPal дозволяє стежити за споживанням калорій, дієтою та спортивними тренуваннями. Under Armour Inc купила його в 2015 році.