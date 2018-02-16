Хакери знайшли новий спосіб зламу комп'ютерів через файли Word

Особливість нового методу зламу полягає у тому, що він не потребує використання макросів.

Фахівці з кібербезпеки компанії Trustwave Spiderlabs повідомили про те, що хакери знайшли спосіб викрадення даних з комп'ютерів користувачів за допомогою файлів, що відкриваються через Microsoft Word.

Читайте такожГрабіжники цифрової біржі Coincheck намагалися продати здобич на шести криптобіржахЯк наголошується в блозі компанії, автори шкідливого ПЗ часто поширюють його через макроси (алгоритми) в документах Microsoft Office. При відкритті файлів з макросами користувачі за замовчуванням отримують відповідне попередження.

Особливість нового методу зламу, який продемонстрували фахівці, полягає в тому, що він не потребує використання макросів. Шкідливе ПЗ поширюється,зокрема, через спам-листи з файлами у форматі DOCX, RTF та HTA. Зараження комп'ютера відбувається в кілька стадій.

Вірус діє автоматично, викрадаючи паролі користувачів (зокрема – з браузерів) та пересилаючи їх хакерам.

Раніше США звинуватили Росію в атаці вірусу NotPetya і пообіцяли наслідки. Вірус назвали операцією російських військових і "найбільш руйнівною кібератакою в історії".