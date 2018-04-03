SpaceX запустила ракету Falcon 9 із вантажем для МКС (відео)

Стикування вантажного корабля Dragon із МКС має відбутися в середу, 4 квітня.

Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із космічним вантажним кораблем Dragon, на якому знаходиться вантаж для Міжнародної космічної станції (МКС).

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Трансляція запуску велася на сайті SpaceX.

Запуск ракети відбувся о 23:30 за київським часом з космодрому в штаті Флорида на мисі Канаверал. Відокремлення першого ступеня ракети-носія, для якої це вже другий запуск, сталося через три хвилини після старту.

Стикування вантажного корабля із МКС має відбутися в середу, 4 квітня. На кораблі знаходиться близько 2,6 т вантажу, у тому числі продовольство, предмети першої необхідності, а також наукове обладнання.

Відео: SpaceX

У SpaceX зазначили, що ця місія CRS-14 стала чотирнадцятим польотом автоматичного вантажного корабля Dragon компанії SpaceX в рамках програми постачання МКС за контрактом Commercial Resupply Services з NASA.

Для космічного апарату Dragon це вже другий політ. Раніше корабель використовували в місії CRS-8. А перша ступінь ракети Falcon 9 використовувалася в серпні 2017 року під час місії SpaceX CRS-12. Зазначається, що повернення першої ступені не планується.