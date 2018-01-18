Робота процесорів Intel сповільнилася після усунення критичних уразливостей

Компанія Intel повідомила, що після усунення вразливостей Spectre і Meltdown в їх процесорах комп'ютери стали мимоволі перезавантажуватися частіше звичайного.

Найбільший виробник мікрочіпів запевнив, що спільно з партнерами займається вирішенням проблеми і просунувся в пошуку початкової причини її виникнення, пише Бі-Бі-Сі.

Компанія також розповіла про те, як встановлені патчі можуть вплинути на продуктивність комп'ютерних дата-центрів.

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У різних умовах, за даними Intel, зниження продуктивності може скласти від 2% до 25%.

У заяві на сайті компанії говориться, що проблема мимовільного перезавантаження торкнулася процесорів Ivy Bridge, Sandy Bridge і Skylake. Стосується вона й нещодавно випущених чіпів Kaby Lake.

У заяві Intel сказано, що патчі випущені для 90% процесорів, які вийшли за останні п'ять років.

Дві основних проблеми, відомі як Meltdown і Spectre, були виявлені в процесорах Intel на початку січня.

Повідомлялося, що в центральному процесорі (CPU) була виявлена "дірка", яка потенційно могла призвести до крадіжки конфіденційних даних користувачів.

Експерти припустили, що ліквідація дефектів може сповільнити роботу комп'ютерів на 30%.

Первинний аналіз Intel показав, що робота з серверами сайтів сповільнилася на 2%. При симуляції операцій біржового брокера продуктивність знизилася на 4%.

"У такій компанії як наша 4% - вже багато, - каже Аласдер Хейнс з фондовій біржі Aquis. - Час угод вимірюється мікросекундами. Компанії витрачають величезну кількість часу і грошей на те, щоб швидкість роботи сервера була максимальною".

Найзначніше зниження продуктивності торкнулося серверів, що працюють з великими масивами даних. Швидкість їх роботи може знизитися на 25%.