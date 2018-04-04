Космічна вантажівка Dragon прибула на МКС

Dragon доставив на МКС близько 2,6 т вантажу, включаючи продукти харчування, предмети першої необхідності та наукові прилади.

На Міжнародну космічну станцію (МКС) прибув вантажний космічний корабель Dragon. Астронавти провели захоплення вантажівки і почали процедуру його стикування зі станцією.

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Як повідомляє NASA, захоплення провели з допомогою роботизованого маніпулятора в 12:40 за Києвом. Корабель доставив на МКС близько 2,6 т вантажу, включаючи продукти харчування, предмети першої необхідності та наукові прилади.

Як повідомляв УНІАН, запуск Dragon відбувся 3 квітня в 22:30 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Його вивела на орбіту ракета Falcon 9.