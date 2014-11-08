Ще один відпрацьований радянський супутник зійшов з орбіти - ЗМІ

Як передає РІА Новости, про це повідомив представник Міноборони РФ Олексій Золотухін.

”За даними Центру контролю космічного простору сходження з орбіти фрагментів космічного об`єкта відбулося о 14 годині 52 хвилини 8 листопада над акваторією Тихого океану”, - сказав Золотухін.

Раніше повідомлялося, що два радянських супутника, один з яких ”Космос-1441”, впадуть на Землю в перших числах листопада. Уламки другого супутника впали 29 жовтня в Карибське море.

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”Космос-1441” був запущений 16 лютого 1983 року з космодрому Плесецьк. Термін його ”життя” на орбіті завершився в лютому 1984 року.