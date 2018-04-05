Курці обирають менш корисну їжу, ніж ті, хто не палить - вчені

За словами авторів дослідження, отримані дані можуть допомогти кинути палити тим, хто боїться набрати вагу після відмови від шкідливої звички.

Вчені з США проаналізували дані про спосіб життя 5293 дорослих американців і виявили, що курці і ті, хто не палить схильні по-різному підходити до вибору їжі.

Дослідження опубліковане в журналі BMC Public Health, передає Naked Science.

Споживачі тютюну частіше обирали їжу з більш високою енергетичною щільністю: за обсягом вони з'їдали менше, але калорійність їх раціону виявлялася вищою, ніж у некурящих. Також курці рідше їли свіжі фрукти і овочі. Ці особливості дієти можуть підвищити ризик розвитку раку і серцево-судинних захворювань.

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В роботі використовували дані опитування National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) за 2013 і 2014 роки. Анкета включала питання про захворювання, харчування, фізичну активність і шкідливі звички. Потім учасники опитування проходили медичне обстеження.

Середню енергетичну щільність (dietary energy density) раціону учасника обчислювали з урахуванням його зросту й ваги, фізичної активності, статі та віку.

Людей поділили на три групи: курців, некурящих і тих, хто відмовився від тютюну, але в минулому тривалий час вживав його. Середня енергетична щільність раціону некурців становила 1,79 ккал/г, а тих, хто курив щодня, - 2,02 ккал/р. У групи, які відмовилися від сигарет, вона дорівнювала 1,84 ккал/р.

З'ясувалося, що некурящі зазвичай віддають перевагу більш різноманітній їжі: у їхньому раціоні більше овочів, фруктів і продуктів із високим вмістом харчових волокон - круп і горіхів. Більш ранні роботи показують, що курці в середньому схильні споживати більше жирів.

За словами авторів роботи, ці відомості можуть допомогти кинути палити тим, хто побоюється набрати вагу після відмови від шкідливої звички. Щоб знизити ризик появи зайвої ваги, колишнім курцям радять додати в свій раціон менш "щільні" і ситні, але більш корисні продукти - в тому числі крупи та овочі. Дослідники підкреслюють, що планування дієти має стати важливою частиною стандартних програм відмови від куріння.