Експерти назвали продукти, що запобігають розвитку раку

Фахівці назвали продукти, постійне вживання яких значно знижує ризик захворювання раком.

До таких продуктів належать цибуля, томати, ягоди, гриби, петрушка, повідомляє The Telegraph.

Відзначається, що їжа з високим вмістом жирів тваринного походження сприяє раку кишечника, молочної залози, передміхурової залози і легенів. Одним із факторів ризику є зайва вага. Так, ожиріння є причиною 14 відсотків смертей від онкологічних захворювань у чоловіків і 20 відсотків - у жінок.

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Показано, що зміна раціону з переходом на овочі та фрукти зменшує ймовірність виникнення злоякісних пухлин на 80 відсотків. Профілактиці сприяє також середземноморська дієта, для якої характерні збалансований вміст омега-6 і омега-3 жирних кислот, велика кількість клітковини і антиоксидантів.

За словами дієтолога Торал Шах, алліцин, що міститься в цибулі й часнику, в організмі людини зв'язується з токсичними онкогенними речовинами і сприяє їх виведенню.

В томатах є каротиноїдний пігмент лікопін, який, як показано результатами досліджень, запобігає раку передміхурової залози, знешкоджуючи вільні радикали. В ягодах (малина, лохина, журавлина) містяться сполуки, що блокують активність білків, що викликають неконтрольований поділ клітин. Гриби стимулюють активність імунної системи, а петрушка блокує формування кровоносних судин в пухлинних тканинах.