Microsoft перевозить розробників Skype з Росії до Чехії

Компанія Microsoft ліквідує розташований у Зеленограді (Росія) офіс із розробки сервісів Skype, частину розробників переводять до офісу компанії в Празі. Про це повідомили в прес-службі компанії Microsoft, яка в травні 2011 р. придбала Skype за $8,5 млрд, пишуть Ведомости.

Skype ніколи не відкривав свого офісу в Росії - була команда, яка займалася розробками для Skype, пояснила представник Microsoft Олександра Паришева. У січні 2011 р. Skype викупив російського розробника сервісу мобільних відеоповідомлень Qik за $150 млн у венчурного фонду Almaz Capital.

За словами Паришевої, стратегія компанії передбачає збільшення деяких міжнародних R&D-центрів, тому розробки для Skype, які раніше виконувалися в Росії, тепер будуть вестися в міжнародних центрах - частина розробників увійшла до команди, що знаходяться в Празі та інших містах. Це зроблено, щоб підвищити ефективність центрів розробки та об'єднати провідних інженерів, що працюють над одним напрямком. Зокрема, комунікацію між центрами розробки ускладнює різниця часових поясів, пояснює Паришева.

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У російському офісі працювало близько сотні програмістів, третина погодилися переїхати до Праги, а іншим виплатили порівнянну з піврічною зарплатою вихідну допомогу, говорить колишній співробітник компанії. Розробників було набагато менше, стверджує джерело в Microsoft, але не каже скільки. Співробітники, які погодилися переїхати, наразі чекають кінця грудня, коли будуть оформлені візи, і продовжують роботу над продуктами Skype в зеленоградському офісі, знає колишній співробітник Skype.

Переїзд програмістів пояснюється політикою Microsoft зі скорочення витрат, вважає співрозмовник «Ведомостей». Такої ж думки дотримується голова правління компанії Spirit (розробник VoIP-рішень) Андрій Свириденко. Компанія закриває зеленоградський офіс через логістичну складність і непотрібність, впевнений Свириденко. Ключових продуктів ця команда не розробляла та дісталася Microsoft при купівлі Skype, додає він.