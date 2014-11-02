Microsoft заморожує співпрацю з видавництвом, яким керує друг Путіна

Корпорація Microsoft може припинити співпрацю з російським видавництвом "Просвєщєніє" через санкції США щодо Росії. Про це повідомляє в суботу, 1 листопада, газета The New York Times, передає DW.de. Конкретно мова йде про те, що головою ради директорів видавництва є підприємець Аркадій Ротенберг, ім'я якого значиться в списку санкцій США, пояснює видання.

"Microsoft підписала незобов'язуючу угоду з "Просвєщєнієм" про безоплатне надання такої ж підтримки, яку ми надаємо тисячам шкіл і видавництв з усього світу", - йдеться в заяві корпорації, яке стало відповіддю на повідомлення The New York Times про те, що до російського видавництва має безпосереднє відношення Ротенберг.

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Далі в документі йдеться, що Microsoft провела в Росії та США консультації з американським урядом та міжнародними юридичними фірмами. Незважаючи на те, що в ході цих консультацій не було встановлено, що на "Просвєщєніє" поширюються санкції США або ЄС, Microsoft припинить роботу в рамках угоди і проведе додаткову перевірку, йдеться в заяві корпорації.

"Питання для Microsoft, як і для багатьох американських компаній, які ведуть бізнес в путінській Росії, полягає в тому, чи перевершує потенційна вигода ризик. Законодавство США забороняє американським компаніям вести справи з компаніями, які мають контролюючу участь осіб чи компаній, що підпали під санкції", - пише The New York Times.