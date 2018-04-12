Україну накрили магнітні бурі: як полегшити їхній вплив на організм

Людина може відчувати болі у серці, мігрені і слабкість.

Україну накрили потужні та практично безперервні магнітні бурі. За даними Інституту геофізики, українці будуть під їхнім впливом ще декілька днів - до суботи включно.

У ці дні треба бути максимально уважними до свого здоров'я. Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

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Магнітне поле впливає на швидкість реакції та позначається на роботі серцево-судинної системи. Людина може відчувати болі у серці, мігрені і слабкість. Аби полегшити вплив магнітних бур на організм, потрібно відмовитись від алкоголю та важкої їжі. Частіше влаштовувати прогулянки, раніше лягати спати й максимально зосередитись на приємних речах.

На магнітні бурі всі реагують по-різному: в когось болить голова, інші губляться в часі, треті скаржаться на тиск.

Як повідомляв УНІАН, до суботи, тобто 11, 12, 13 і 14 квітня, включно очікуються помірні магнітні бурі. І тільки 15 і 16 квітня геомагнітні збурення зійдуть до легких і почнуть відступати.