У Китаї дитина народилася через чотири роки після загибелі батьків

Після автокатастрофи батьки загиблої пари довго домагалися в судах дозволу використовувати заморожені ембріони.

У Китаї народилася дитина через чотири роки після того, як її батьки загинули в автокатастрофі.

Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на місцеві ЗМІ, його виносила сурогатна мати.

Незадовго до смертельної ДТП в 2013 році чоловік і жінка заморозили кілька ембріонів - у надії зачати дитину за допомогою штучного запліднення.

Після автокатастрофи батьки загиблої пари довго домагалися в судах дозволу використовувати ембріони.

У грудні хлопчика народила сурогатна мати з Лаосу, повідомили цього тижня китайські ЗМІ.

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Газета Beijing News, що першою написала про цей випадок, розповіла, через які юридичні випробування довелося пройти бабусям і дідусям новонародженого через відсутність судового прецеденту, перш ніж вони домоглися того, щоб дитина з'явилася на світ.

Повідомляється, що під час автокатастрофи ембріони зберігалися в лікарні китайського міста Нанкін, заморожені при температурі мінус 196 градусів в ємності з рідким азотом.

Після тривалих юридичних розглядів суд передав права на їх використання чотирьом батькам загиблої пари.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, раніше не було подібних випадків того, щоб батьки успадкували заморожені ембріони своїх дітей.

Але на цьому випробування майбутніх бабусь і дідусів не закінчилися. Ембріони можна було вивезти з лікарні Нанкіна тільки за умови, що їх прийме інша лікарня.

Однак через юридичну невизначеність навколо ембріонів в Китаї було складно знайти ще один медичний заклад, згідний брати в цьому участь.

Крім того, сурогатне материнство в Китаї заборонено. Родичам довелося вивести ембріони за кордон - це був єдиний спосіб вирішити проблему.

У результаті батьки загиблої пари вирішили скористатися послугами агентства сурогатного материнства в Лаосі, де це законно.

Але і тут виникла проблема - жодна авіакомпанія не погодилася взяти на борт термос з рідким азотом. Безцінний вантаж довелося везти машиною.

У Лаосі ембріонів підсадили в матку сурогатної матері, і в грудні 2017 року на світ з'явився хлопчик. Його назвали Тяньтянь.

Тяньтянь народився не в Лаосі, а в Китаї, куди його сурогатна мати приїхала за простою туристичною візою. Оскільки жодного з батьків хлопчика не залишилося в живих, бабусям і дідусям дитини довелося здавати аналіз ДНК, щоб довести, що це їхній онук, і що обидва його батька були китайцями, а значить, і дитина є китайським підданим.