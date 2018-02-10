Британські вчені вперше виростили людську яйцеклітину в лабораторії

Вченим з Единбурзького університету вдалося вперше виростити людську яйцеклітину в лабораторних умовах.

Розроблена цією групою вчених технологія може згодом допомогти зберегти фертильність жінкам, які пройшли лікування від раку, а також допомагає вченим зрозуміти, як саме розвивається людська яйцеклітина, що до цього моменту здебільшого залишалося загадкою.

Читайте такожЛікарі назвали фактори ризику інсульту, що загрожують лише жінкамПісля десятиліть наполегливої роботи вчені тепер можуть довести яйцеклітину до повного дозрівання поза яєчником. Але для цього їм необхідно створити певні умови - підтримувати рівень кисню, гормонів і білків, які стимулюють ріст - а також мати якийсь носій, в якому можна вирощувати яйцеклітини, передає Бі-бі-сі.

Незважаючи на те, що вчені довели можливість цього, поки що цей спосіб не ефективний, оскільки визрівають лише 10% яйцеклітин. До того ж ці вирощені в лабораторії яйцеклітини ще не були запліднені, тому невідомо, наскільки вони життєздатні.

Одна з дослідників, професор Евеліна Телфер, пояснила: "Це вкрай цікаво - отримати доказ того, що людську тканину можна доростити до цієї стадії. Але весь процес треба ще відрегулювати, щоб поліпшити умови культивування та перевірити якість ооцитів".

"Якщо не враховувати клінічне застосування [цього методу], то це великий прорив у розумінні того, як розвивається людська яйцеклітина", - додала професор.

У тілі жінки цей процес суворо контролюється: деякі яйцеклітини дозрівають в ранньому, підлітковому віці, інші набагато пізніше, 10-20 років тому.

У період дозрівання яйцеклітині необхідно "втратити" половину наявного генетичного матеріалу, в іншому випадку запліднена спермою яйцеклітина буде містити надмірну кількість ДНК.

Цей надлишок відкидається вкрай дрібну клітку, звану "полярним тільцем", проте в ході експерименту полярні тільця, які утворилися,були надмірно великими. Професор Телфер визнає, що це являє на даному етапі проблему, яку, на її думку, можна вирішити, поліпшивши технологію.

Експерименти, проведені на мишачих яйцеклітинах, ще 20 років тому показали, що цим способом можна зробити живих особин.

Якщо вийде зробити те ж саме з людськими яйцеклітинами, це зможе врешті-решт дати можливість дітям і підліткам, які отримали протиракову терапію в ранньому віці, у дорослому віці мати дітей.

Хіміотерапія і радіотерапія впливають на репродуктивні функції людини.

У даний момент перед початком такого лікування жінки можуть заморозити дорослі, дозрілі яйцеклітини або навіть запліднені спермою партнера ембріони.

Але у дівчаток з раковим захворюванням немає такої можливості. Можна тільки заморозити здорову яєчникову тканину до початку лікування, а потім, у випадку, якщо жінка захоче мати своїх власних дітей, знову помістити її в тіло для визрівання.

Однак якщо в замороженої тканини виявляться аномалії, то весь процес стає занадто ризикованим, і в такому разі вирощування яйцеклітини в лабораторних умовах буде більш оптимальним рішенням.

"Ці експерименти - справжній крок вперед в нашому розумінні [процесу розвитку яйцеклітини]. Навіть незважаючи на нечисленність [результати] і необхідність подальших доопрацювань, ці попередні розробки вже дають надію пацієнтам", - так прокоментував відкриття шотландської групи вчених консультант-гінеколог лондонського Hammersmith Hospital Стюарт Лавері.

За існуючим у Британії законом, в цілях експерименту можна запліднити вирощену в лабораторії яйцеклітину, щоб створити ембріон, але у групи вчених в Единбурзі не було ліцензії на проведення подібного експерименту.

Зараз вони з'ясовують, чи подати університетськоій лабораторії запит на подібну ліцензію або укласти договір з центром репродукції, який вже її має. "Потрібно провести хромосомний аналіз і порівняти молекулярні властивості цих вирощених яйцеклітин зі звичайними", - зазначив професор Азім Сурані, директор лабораторії ембріологічних досліджень в Інституті Гурдона при Кембриджському університеті.