Росія внесла Telegram до реєстру заборонених сайтів

Суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду про блокування Telegram на території Росії.

Роскомнагляд вніс сайти месенджера Telegram web.telegram.org, t.me і telegram.org до реєстру організаторів забороненої до поширення в Росії інформацією. Доступ до цих ресурсів поки не обмежений.

Читайте такожБез паніки: Дуров пообіцяв вбудувати методи обходу блокування в месенджер Telegram

Сьогодні Таганський суд Москви задовольнив позов Роскомнадзору про блокування Telegram на території Росії, передає "Коммерсант".

Глава відомства Олександр Жаров заявив, що месенджер буде заблокований «найближчим часом». Засновник Telegram Павло Дуров пообіцяв використовувати вбудовані методи обходу блокувань, які не вимагають дій від користувачів».

Крім того, він закликав не видаляти і не перевстановлювати програму, своєчасно завантажуючи оновлення в AppStore та Google Play.

Як обійти блокування Telegram читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, Роскомнагляд подав до суду позов з вимогою заблокувати месенджер Telegram після того, як Павло Дуров відмовився надавати ФСБ ключі для шифрування інформації.