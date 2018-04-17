Монети і перли: у Балтійському морі знайшли скарб вікінгів (відео)

Археологи знайшли близько 100 срібних монет, ймовірно часів правління короля Гаральда Гормсона.

На острові Рюген у Балтійському морі археологи знайшли сотню 1000-річних срібних монет, кільця, перли та браслети, пов’язані з епохою данський короля Гаральда Гормсона.

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Як пише The Associated Press, державна археологічна служба розпочала масштабні розкопки, під час яких виявили цілі скарби. Це найбільша кількість таких монет в південно-східній частині Балтійського регіону.

Археологи повідомили, що знайшли близько 100 срібних монет, ймовірно часів правління Гаральда Гормсона, відомого як Гаральд I Синьозубий, який жив у Х столітті й запровадив християнство в Данії.

Він був одним з останніх королів вікінгів Данії та Норвегії.

Нагадаємо, що раніше британські мисливці за скарбами виявили біля берегів Ісландії на німецькому вантажному кораблі часів Другої світової війни ящик з золотом, який міг належати нацистам і вартість якого може скласти до $100 млн. Зазначається, що члени британської компанії Advanced Marine Services знайшли на кораблі SS Minden чотири тонни золота, яке імовірно було взято з південноамериканських банків.