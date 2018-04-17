Дуров готовий пожертвувати мільйони доларів адміністраторам Proxy та VPN

Власник Telegram висловив користувачам подяку за підтримку та закликав їх качати VPN.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що виплатить адміністраторам proxy та VPN-сервісів гранти на мільйони доларів у рамках свого «Цифрового Опору» - руху на захист цифрових свобод і прогресу.

Про це Дуров повідомив на своїй сторінці в соцмережі «Вконтакте», а також на власному Telegram-каналі. За його словами, гранти на підтримку цифрових свобод будуть виплачуватися у біткоїнах.

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«Протягом цього року буду радий пожертвувати мільйони доларів особистих коштів на ці цілі. Закликаю усіх приєднуватися і брати участь – налаштуванням проксі/vpn серверів або їх фінансуванням», - заявив засновник Telegram.

Дуров також висловив вдячність за підтримку Telegram. За його словами, остання доба показала, що у своїй війні з прогресом російська влада готова блокувати мільйони IP-адрес хмарних хостингів, не рахуючись з втратами сторонніх проектів.

«Крім цього, влада Росії веде боротьбу з незалежними сервісами proxy/VPN, чимало з яких перестають працювати (якщо це відбулося, вимкніть проксі у налаштуваннях Telegram і спробуйте знайти інший)», - додав підприємець.

Власник Telegram зазначив, що хоча російський ринок не становить істотної частки користувацької бази месенджера (близько 7% користувачів), він важливий «з особистих міркувань».

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня провайдери почали блокувати доступ до месенджеру Telegram на території Росії. Сьогодні Роскомнагляд вніс у реєстр заборонених сайтів IP-адреси, що належать провайдерам Amazon Web Services і Google.