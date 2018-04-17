Дуров готовий пожертвувати мільйони доларів адміністраторам Proxy та VPN

17:05, 17 квітня 2018
Наука та IT
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Павло Дуров закликав користувачів приєднуватися до його "Цифрового Опору" / РБК

Про це Дуров повідомив на своїй сторінці в соцмережі «Вконтакте», а також на власному Telegram-каналі. За його словами, гранти на підтримку цифрових свобод будуть виплачуватися у біткоїнах.

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«Протягом цього року буду радий пожертвувати мільйони доларів особистих коштів на ці цілі. Закликаю усіх приєднуватися і брати участь – налаштуванням проксі/vpn серверів або їх фінансуванням», - заявив засновник Telegram.

Дуров також висловив вдячність за підтримку Telegram. За його словами, остання доба показала, що у своїй війні з прогресом російська влада готова блокувати мільйони IP-адрес хмарних хостингів, не рахуючись з втратами сторонніх проектів.

«Крім цього, влада Росії веде боротьбу з незалежними сервісами proxy/VPN, чимало з яких перестають працювати (якщо це відбулося, вимкніть проксі у налаштуваннях Telegram і спробуйте знайти інший)», - додав підприємець.

Власник Telegram зазначив, що хоча російський ринок не становить істотної частки користувацької бази месенджера (близько 7% користувачів), він важливий «з особистих міркувань».

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня провайдери почали блокувати доступ до месенджеру Telegram на території Росії. Сьогодні Роскомнагляд вніс у реєстр заборонених сайтів IP-адреси, що належать провайдерам Amazon Web Services і Google.

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Теги: #Павло Дуров