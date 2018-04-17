У Росії почалося масштабне блокування IP-адрес Amazon і Google

Найближчим часом багато ресурсів в РФ перестануть бути доступні, бо вони використовують якісь з цих IP-адрес.

Роскомнагляд вніс у реєстр заборонених сайтів IP-адреси, що належать провайдерам Amazon Web Services і Google.

Про блокування чотирьох підмереж Amazon і ще однієї підмережі Google в понеділок, 16 квітня, повідомив у своєму Telegram-каналі IT-консультант Фонду боротьби з корупцією Владислав Здольников, передає DW.com.

Він попередив, що "найближчим часом багато ресурсів перестануть бути доступними, адже точно використовують якісь з цих адрес".

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Включення в реєстр заборонених сайтів відбулося не за рішенням "суду", а за знаменитим "гумовим" рішенням Генпрокуратури РФ 27-31-2015/Ід4082-15, згідно з яким вони блокують «взагалі все, що їм заманеться», зазначив Здольников.

Про блокування тих же чотирьох наборів IP-адрес Amazon Web Services також повідомляють російські ЗМІ і гендиректор провайдера Diphost Філіп Кулін, що отримав вивантаження з реєстру Роскомнагляду.

В підмережах Amazon Web Services що підлягають блокуванню, містяться в загальній складності понад 738 тисяч сайтів - 3,3% від усієї наявної в адресній ємності (близько 19,7 млн IP-адрес), зазначає РБК. "Медуза" наводить інші дані - понад 655 тисяч сайтів. Разом з Google, за даними Здольникова, загальна кількість заблокованих сайтів перевищила 1,83 мільйона.