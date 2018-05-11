SpaceX в останній момент перенесла запуск ракети Falcon 9

За словами представника SpaceX, ракету планується запустити 11 травня.

Компанія SpaceX перенесла запуск ракети Falcon 9, яка повинна була доставити на орбіту супутник уряду Бангладеш.

Про це йдеться у прямій трансляції, яка велася на сайті компанії.

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"Відбій сьогодні через автоматичну зупинку наземної системи за 1 хв. до запуску. Ракета і вантаж перебувають в хорошому стані, а команди працюють над можливістю завтрашнього резервного запуску о 4:14 вечора", - йдеться в повідомленні в SpaceX у Twitter.

За словами представника SpaceX, планується запустити ракету 11 травня. "Ми не змогли запустити сьогодні Falcon 9 в часових рамках, які були виділені для запуску", - сказав він.

Як зазначає УП, запуск супутника Bangabandhu-1 для уряду Бангладеш стане першим, здійсненим ракетою Falcon 9 Block 5, фінальною модифікацією ракети багаторазового використання. Її ступінь розроблена таким чином, щоб її можна було використовувати 10 і більше разів без серйозного технічного обслуговування.

Після відділення ступені SpaceX спробує посадити її на плавучу платформу "Звісно, я досі люблю тебе" в Атлантичному океані.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9, яка повинна вивести на орбіту апарат NASA для пошуку потенційно придатних для життя планет.