Кілька співробітників Google звільнилися, протестуючи проти співпраці з Пентагоном - ЗМІ

Раніше більше трьох тисяч співробітників Google підписали петицію, в якій вимагали, щоб компанія розірвала контракт із Пентагоном.

Близько дюжини співробітників Google звільняються на знак протесту проти участі компанії у програмі Пентагону Project Maven, в рамках якої розробляється штучний інтелект для аналізу даних з "дронів".

Про це повідомляє Gizmodo з посиланням на джерела, передає Дождь.

Співробітники, які висловили протест вважають, що люди, а не алгоритми повинні нести відповідальність за таку делікатну і потенційно смертоносну роботу, як класифікація отриманих з дронів зображень. У цілому, на їхню думку, керівництво Google стало менш відкритим з приводу спірних бізнес-рішень.

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Також 14 травня близько 90 вчених, які займаються штучним інтелектом, етикою і комп'ютерними науками, випустили відкритий лист, у якому закликали Google припинити роботу над проектом Maven і підтримати міжнародний договір про заборону автономних систем озброєння.

Раніше більше трьох тисяч співробітників Google підписали петицію, в якій вимагали, щоб компанія розірвала контракт з Пентагоном і розробила політику, яка забороняє працювати з військовими. Однак робота над Maven не була припинена. Крім того, Google вважається одним з головних претендентів на ще один великий контракт Пентагону.

Керівництво Google у відповідь на претензії заявило, що надає Пентагону програмне забезпечення з відкритим кодом, тобто вони могли б використовувати його без допомоги компанії. Воно також зазначило, що штучний інтелект не буде використовуватися для нападів.

Нагадаємо, фахівці із штучного інтелекту та ядерної безпеки, опитані дослідниками американського стратегічного дослідницького центру RAND Corporation прийшли до висновку, що штучний інтелект до 2040 року може стати загрозою ядерної стабільності та нівелювати стратегію ядерного стримування.