Twitter буде приховувати повідомлення тролів

Для боротьби з тролями буде застосовуватися машинне навчання. Алгоритми розпізнаватимуть "поведінкові сигнали".

Сервіс мікроблогів Twitter розробив новий алгоритм для того, щоб знаходити і приховувати повідомлення тролів.

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Про це повідомляється в блозі компанії. Для боротьби з тролями буде застосовуватися машинне навчання. Алгоритми будуть розпізнавати «поведінкові сигнали». Наприклад, якщо користувач підписався одночасно на безліч акаунтів, не підтвердив свою адресу електронної пошти або часто згадує акаунти користувачів, які на нього не підписані.

На основі цих даних Twitter буде приховувати провокаційні повідомлення ще до того, як на них поскаржаться інші користувачі соцмережі. При цьому вони все ще будуть доступні для перегляду при натисканні «показати більше відповідей»