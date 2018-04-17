Користувачі по всьому світу не можуть зайти у Twitter

При спробі зайти на сайт виникає повідомлення про технічну помилку.

Популярний мікроблог Twitter не функціонує.

Як повідомляє Independent, користувачі Twitter по всьому світу при спробі зайти на його веб-сторінки бачать повідомлення про технічну помилку.

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За інформацією сайту DownDetector кількість повідомлень про проблеми в роботі сайту різко зросла близько 15:00 за лондонським часом. Проблеми з доступом в Twitter, зокрема, виникли у Великобританії, США і Японії.

На момент написання новини проблеми з доступом в Twitter виникли і в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня провайдери почали блокувати доступ до месенджеру Telegram на території Росії. Сьогодні Роскомнагляд масово почав вносити у реєстр заборонених сайтів IP-адреси, що належать провайдерам Amazon Web Services і Google.