Twitter вводить заборону на рекламу криптовалют

Раніше таке ж рішення прийняли інші великі американські інтернет-компанії - Google і Facebook.

Американська інтернет-компанія Twitter повідомила, що з вівторка почне вводити заборону на рекламу криптовают слідом за аналогічним рішенням Google і Facebook.

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Про це повідомляє Прайм з посиланням на представника компанії.

Заборона торкнеться реклами ICO (первинного публічного розміщення токенів), а також продажу віртуальних валют. Нова політика також торкнеться реклами криптовалютних бірж та послуг криптогаманців, але тільки якщо вони не будуть публічними компаніями з лістингом на певних великих фондових майданчиках або криптобіржами, що регулюються японським державою.

Політика заборони реклами криптовалют буде розгорнута повністю протягом місяця, уточнив Twitter.

Раніше таке ж рішення прийняли інші великі американські інтернет-компанії. Так, соціальна мережа Facebook вже заборонила наприкінці січня рекламу криптовалют, ICO та бінарних опціонів в рамках нової політики, що передбачає боротьбу з рекламою, яка "вводить в оману".

Компанія Google повідомляла, що з літа введе в себе заборону на рекламу віртуальних валют та супутніх послуг, в тому числі ICO, обмін криптовалют, криптовалютні гаманці та поради з торгівлі.