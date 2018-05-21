Перший іммігрант у космосі: міжзоряний астероїд оселився на орбіті Юпітера

Вивчення "міжзоряного іммігранта", на думку астрономів, допоможе зрозуміти, як еволюціонувала Сонячна система.

Астрономи виявили перший астероїд, який прилетів із міжзоряного простору в Сонячну систему і залишився тут.

Зараз небесне тіло знаходиться на орбіті Юпітера, повідомляється в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, передає N+1.

Дослідники прийшли до висновку, що 2,1-кілометровий астероїд (514107) 2015 BZ509, міг прилетіти із зовнішнього космосу і, ймовірно, залишився в Сонячній системі назавжди.

Астрономи під керівництвом Фаті Намуні (Fathi Namouni) з Університету Лазурного берега звернули увагу на те, що, на відміну від більшості троянських астероїдів Юпітера, 2015 BZ509 обертається навколо Сонця по ретроградній орбіті - тобто рухається в протилежну сторону. Досі причина цього явища залишалася загадкою для вчених.

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"Якщо б 2015 BZ509 був народжений в нашій системі, він мав би рухатися в тому ж напрямку, що й інші планети і астероїди, що з'явилися з первинної хмари газу і пилу", - коментує Намуні.

Дослідники провели симуляцію, в якій визначили, як змінювалася траєкторія польоту 2015 BZ509 за всю історію існування Сонячної системи. Модель показала, що всі 4,5 мільярда років небесне тіло рухалося в ретроградному напрямку, а отже не могло народитися в тій же хмарі, що Земля та інші планети.

"Міграція астероїдів із інших зоряних систем відбувається тому, що Сонце спочатку сформувалося в щільному скупченні, де у кожної зірки була своя система планет і астероїдів", - зазначає Хелена Море (Helena Morais), одна з авторів роботи.

Вивчення "міжзоряного іммігранта", на думку астрономів, допоможе зрозуміти, як еволюціонувала Сонячна система.

У минулому році вчені вперше виявили Оумуамуа - міжзоряний астероїд, який прилетів з-за меж нашої планетної системи. Однак він виявився лише тимчасовим гостем - Оумуамуа рухається по незамкненій гіперболічній траєкторії зі швидкістю 26 кілометрів на секунду і скоро залишить Сонячну систему.