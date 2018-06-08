Через збій в Facebook приватні публікації 14 мільйонів користувачів потрапили у відкритий доступ

Налаштування даних деяких облікових записів змінилися без відома користувачів, і особисті пости стали доступні широкому загалу.

Через збій в роботі соціальної мережі Facebook приватні записи користувачів виявилися доступні для публічного перегляду.

Про це пише The Verge.

Так, через помилки налаштування даних облікові записи були змінені без відома їх власників. У результаті повідомлення та матеріали, які дані користувачі розміщували в соцмережі, вважаючи, що їх побачить лише обмежена група людей, стали доступними всім бажаючим.

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Йдеться про записи, які користувачі відзначили як такі, що призначені для обмеженого кола людей. В результаті помилки налаштування даних деяких облікових записів змінилися без відома користувачів, і особисті пости стали доступні широкому загалу.

Збій стався в період з 18 по 27 травня, йдеться у публікації. У компанії його помітили 22 травня, але виправили ситуацію тільки через п'ять днів. Причиною події представники Facebook назвали випробування нової функції соцмережі.

У компанії вибачилися за помилку і заявили, що зараз вона вже усунена.

Раніше УНІАН повідомляв, що розважальна платформа Reddit обігнала соцмережу Facebook в рейтингу найбільш популярних у США сайтів, витіснивши його з третього на четверте місце.