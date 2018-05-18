В роботі Facebook та Instagram стався масштабний збій
17:42, 18 травня 2018Наука та IT
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Більшість скарг надійшли з території північної Європи та сходу Росії.
Ілюстрація / REUTERS
У роботі Facebook та Instagram стався масштабний збій. Більшість скарг надійшли з території північної Європи та сходу Росії.
За данними сервісу відслідковування збоїв DownDetector, збій стався близько 16.00. Трохи пізніше скарги також почали надходити з країн центральної Європи, середньої Азії та деяких країн Африки.
Карта збоїв Instagram / скріншот
Користувачі скаржилися, що при спробі увійти на сайт Instagram браузер видавав помилку, а у мобільному додатку просто не оновлювалася стрічка. З подібною проблемою зіткнулися і користувачі Facebook.
Карта збоїв Facebook / скріншот
Через 20 хвилин після збою сервіси поновили роботу.
Як повідомляв УНІАН, подібний сбій стався у роботі Instagram 10 травня. Тоді проблеми виникли, зокрема, у Великій Британії, США, материковій Європі та в Австралії.
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