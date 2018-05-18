В роботі Facebook та Instagram стався масштабний збій

Більшість скарг надійшли з території північної Європи та сходу Росії.

У роботі Facebook та Instagram стався масштабний збій. Більшість скарг надійшли з території північної Європи та сходу Росії.

За данними сервісу відслідковування збоїв DownDetector, збій стався близько 16.00. Трохи пізніше скарги також почали надходити з країн центральної Європи, середньої Азії та деяких країн Африки.

Користувачі скаржилися, що при спробі увійти на сайт Instagram браузер видавав помилку, а у мобільному додатку просто не оновлювалася стрічка. З подібною проблемою зіткнулися і користувачі Facebook.

Через 20 хвилин після збою сервіси поновили роботу.

Як повідомляв УНІАН, подібний сбій стався у роботі Instagram 10 травня. Тоді проблеми виникли, зокрема, у Великій Британії, США, материковій Європі та в Австралії.