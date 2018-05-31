Facebook вилетів з трійки найпопулярніших у США сайтів – дослідження

Тим не менш, у світовому рейтингу популярних ресурсів Facebook усе ще утримує третю позицію.

Розважальна платформа Reddit обігнала соцмережу Facebook в рейтингу найбільш популярних в США сайтів, витіснивши його з третього на четверте місце.

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Як повідомляє TJournal, про це йдеться в дослідженні компанії Alexa, яка належить Amazon. Рейтинг Alexa формується на основі аналізу щомісячного трафіку, враховуючи кількість переглянутих веб-сторінок і середню відвідуваність за день.

Так, перші дві позиції в рейтингу займають Google і відеохостинг YouTube, який належить йому. На кожному з цих двох сайтів користувачі щодня проводять в середньому по сім і вісім хвилин.

На сайті Reddit, який тепер займає третє місце, користувачі в середньому проводять трохи більше 15 хвилин в день, в той час як на Facebook – майже 11 хвилин. П'яте місце зайняв сайт Amazon, на ньому проводять в середньому сім з половиною хвилин.

При цьому, у світовому рейтингу Reddit знаходиться лише на шостій сходинці, а Facebook — на третій.

У лютому повідомлялося, що найпопулярніша в світі соцмережа Facebook стрімко втрачає прихильників і молоду аудиторію в усьому світі. Ця тенденція торкнулася також і України, де найбільш просунуті користувачі відмовляються від своїх Facebook-акаунтів і йдуть в інші соцмережі, або в месенджери.