Українські археологи знайшли у Дніпрі човен XVI століття

Науковці знайшли поруч з вже відомим кораблем ще один, дані знахідки можуть бути слідом однієї історичної події.

Гідроархеологічна експедиція у Хортицькому заповіднику, що завершилась 17 червня, знайшла у гирлі Дніпра ще один середньовічний корабель, який лежить на дні неподалік від знайденого раніше судна.

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Про це у Facebook розповів керівник експедиції Дмитро Кобалія.

«Це був вузький човен до 4 метрів завширшки при довжині до 20 метрів. Дубовий, плоскодонний, з гострим вузьким носом, що закінчується витонченим косим штевнем. Обшивка центральної частини виявилась відірваною… На щастя, ніс і корма збереглися краще», – зазначив він.

«Обшивка кріпилася упритул кованими цвяхами, для чого в дошках вирізалися спеціальні трикутні пази. Цілком імовірно, що судно побудували не в ХVII, а навіть у XVI столітті. Такі скоби є хорошим датуючим матеріалом і поширені на середньовічних пам’ятках Польщі, Литви та Німеччини», – вказав фахівець.

На думку Кобалії, наявність двох суден в одному місці може бути слідом однієї історичної події, наприклад – бою запорожців з турками.

В той же час, за словами археолога, пам’ятник раніше вже було кимось пограбовано, на місці було знайдено пивні пляшки та сміття.

«Зона досліджень потребує дієвого, а не декларативного захисту від зазіхань грабіжників, адже знайдені пам’ятники, можливо, єдиний слід морської історії України, поки що єдиний», – підсумував науковець.

У квітні повідомлялось, що на острові Рюген у Балтійському морі археологи знайшли сотню 1000-річних срібних монет, кільця, перли та браслети, пов’язані з епохою данського короля Гаральда Гормсона.