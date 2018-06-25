Науковці відтворили зовнішність Юлія Цезаря з допомогою 3D-моделювання

Череп римського диктатора виявився дивно деформований.

Науковці з Національного музею старожитностей Нідерландів провели 3D-реконструкцію вигляду римського диктатора Юлія Цезаря і оприлюднили отриманий знімок.

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на Fox News, моделювання показало, що голова Цезаря була незвичайно випуклою, роздутою, що може бути наслідком родової травми.

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"Лікар сказав, що таке відбувається при важких пологах. Таке не придумаєш, як художник", — пояснила антрополог Майя Доллосі.

Дослідники провели реконструкцію, використавши мармурове погруддя Цезаря з музейної колекції.

"Скульптура дуже пошкоджена, тому було вирішено доповнити зниклі частини, такі, як ніс і підборіддя, на основі іншого портрета правителя — так званого бюста з Тускула", — розповіли в установі.