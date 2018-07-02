Макети нових iPhone показали на відео

У мережі було опубліковано відео, на якому представлені макети 6,5-дюймового iPhone X Plus і 6.1-дюймового "iPhone 9" з LCD-екраном.

У ролику представлені макети майбутніх пристроїв з екранами 6,5 і 6,1 дюйма. Презентація смартфонів очікується восени поточного року.

У мережі було опубліковано відео, на якому представлені макети 6,5-дюймового iPhone X Plus і 6.1-дюймового "iPhone 9" з LCD-екраном. Ролик був опублікований на YouTube-каналі 9to5Mac, передає Максимум.

Очікується, що 6,1-дюймовий iPhone отримає рідкокристалічний екран, який буде довший і товстіший, ніж у iPhone X.

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Що стосується топової моделі iPhone X Plus, то її розміри будуть практично ідентичними з iPhone 7 Plus.

При цьому на відео не представлено головне нововведення смартфона – безрамковий OLED-дисплей.

Як повідомляв УНІАН, раніше Apple і Samsung владнали багаторічний спір про копіювання дизайну iPhone.