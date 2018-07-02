Макети нових iPhone показали на відео
19:38, 02 липня 2018Наука та IT
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У мережі було опубліковано відео, на якому представлені макети 6,5-дюймового iPhone X Plus і 6.1-дюймового "iPhone 9" з LCD-екраном.
У ролику представлені макети майбутніх пристроїв / Кадр з відео на YouTube-каналі 9to5Mac
У ролику представлені макети майбутніх пристроїв з екранами 6,5 і 6,1 дюйма. Презентація смартфонів очікується восени поточного року.
У мережі було опубліковано відео, на якому представлені макети 6,5-дюймового iPhone X Plus і 6.1-дюймового "iPhone 9" з LCD-екраном. Ролик був опублікований на YouTube-каналі 9to5Mac, передає Максимум.
Очікується, що 6,1-дюймовий iPhone отримає рідкокристалічний екран, який буде довший і товстіший, ніж у iPhone X.
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Що стосується топової моделі iPhone X Plus, то її розміри будуть практично ідентичними з iPhone 7 Plus.
При цьому на відео не представлено головне нововведення смартфона – безрамковий OLED-дисплей.
Як повідомляв УНІАН, раніше Apple і Samsung владнали багаторічний спір про копіювання дизайну iPhone.
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