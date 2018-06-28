Apple і Samsung владнали багаторічний спір про копіювання дизайну iPhone

Судова тяганина про плагіат дизайну iPhone триває вже сім років, спочатку Apple вимагала у Samsung $4,5 млрд.

Apple Inc і Samsung Electronics остаточно врегулювали багаторічний спір, який стосувався звинувачення в копіюванні дизайну iPhone. За даними Reuters, угоду було укладено в суді Каліфорнії, але деталі не розголошують.

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Як передає РБК, в травні Apple за рішенням суду отримав компенсацію в розмірі $539 млн, а до цього - ще $399 млн за порушення патентних прав. Корейської компанії належало віддати Apple близько $140 млн, проте точна сума буде відома після оприлюднення підписаної сторонами угоди. Спочатку Samsung був згоден виплатити лише $28 млн.

Судова тяганина про плагіат дизайну iPhone триває вже сім років, з 2011 року. Тоді Apple вимагав від Samsung $4,5 млрд. У 2012 році американська компанія виграла суд і зажадала вже $1 млрд з Samsung, хоча останній вдалося уникнути заборони продажу телефонів у США. У 2016 році корейська компанія остаточно програла позов і звернулася до Верховного суду США. Останній ухвалив, що Samsung не зобов'язаний віддавати весь дохід, отриманий від незаконного використання патенту, зокрема, скасував вердикт про необхідність виплатити $119,6 млн Apple. Однак у 2017 році суд вирішив, що це стосується порушень патенту «в окремих випадках».

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ дізналися, які навушники Apple готується запропонувати своїм користувачам.