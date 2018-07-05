1+1 DigitalWeekend: медіагрупа запускає новий формат зустрічей на перетині ІТ та медіа

18 та 19 серпня у Києві відбудеться захід 1+1 DigitalWeekend, присвячений створенню цифрових продуктів на перетині ІТ та медіа. 1+1 DigitalWeekend стане першим дводенним заходом 1+1 медіа, присвяченим темі контенту та технологій. У майбутньому заявлений формат подій буде проходити не тільки у Києві, а й в інших містах України.

«1+1 медіа виходить за межі телевізійного бізнесу та стає мультимедійною компанією. Вже сьогодні досвід проектів діджитал-команди “Плюсів” може бути масштабований за межами медіабізнесу. Наш новий формат зустрічей 1+1 DigitalWeekend – гнучкий майданчик для обміну досвідом, навчання та натхнення, завдяки якому ми хочемо ділитись знаннями з однодумцями», – відзначає Анна Ткаченко, директор діджитал-напрямку 1+1 медіа.

Під час дводенного заходу експерти команди 1+1 Digital розкажуть про специфіку створення нових медіа – від розробки проекту та дизайну до адаптації і монетизації контенту на різних платформах.

В перший день уїк-енду, 18 серпня, організатори перетворять видатний «Театр на Подолі» в інтерактивний лекторій, а наступного дня, 19 серпня, в офісі 1+1 медіа, учасники заходу почують про сміливі кейси в цифровому середовищі та дізнаються, як трансформуються сучасні медіа.

Запуск мультимедійних продуктів передбачає злагоджену роботу дизайнерів, розробників, маркетологів та журналістів, тому захід розрахований на широкий загал фахівців, що працюють з контентом в інтернеті.

Детальна інформація та програма 1+1 DigitalWeekend доступні на сторінці заходу у Facebook.