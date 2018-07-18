У Китаї представили смартфон Nokia X5

Гаджет оснащується 5,86-дюймовим екраном роздільною здатністю 1520 на 720 точок.

Компанія HMD Global показала в Китаї смартфон Nokia X5 з подвійною задньою камерою.

Це другий смартфон бренду в лінійці X, після моделі X6, випущеної на початку цього року, пише "Новое время" з посиланням на NDTV.

Nokia X5 був запущений у двох версіях: 3 ГБ оперативної пам'яті/32 ГБ вбудованої і 4 ГБ оперативної пам'яті/64 ГБ. Смартфон надійде в продаж на внутрішньому ринку 19 липня і буде доступний в кольорах Night Black, Baltic Sea Blue і Glacier White.

Гаджет оснащується 5,86-дюймовим екраном роздільною здатністю 1520 на 720 точок. У верхній частині дисплея є виріз, співвідношення сторін - 19: 9. У передній частині дисплея є невелике підборіддя внизу дисплея з логотипом Nokia, і компанія стверджує, що співвідношення між екраном і корпусом становить 84 відсотки. На задній панелі є логотип, який розташований нижче від датчика відбитків пальців.

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Процесором виступає MediaTek Helio P60. У ньому 4 ядра Cortex-A73 з частотою 2.0 ГГц і 4 ядра Cortex-A53. Зазначається, що це досить потужний процесор для апаратів середнього цінового сегмента. Nokia X5 підтримує слот для карт microSD.

Основна камера містить модулі роздільною здатністю 13 і 5 Мп, а діафрагма становить F/2,0. Фронтальна камера - на 8 мегапікселів. Є підтримка функції Face Unlock. Ємність акумулятора дорівнює 3060 мАг. У смартфоні є порт USB Type-C і 3,5-мм аудіороз'єм.

Nokia X5 працює на чистому Android 8.1 Oreo, а HMD Global обіцяє щомісячні виправлення і швидкі оновлення для Android. Ціна на Nokia X5 в Китаї становить $148 за версію з 3 + 32 ГБ і $208 за 4 + 64 ГБ. Апарат трохи пізніше з'явиться за межами Китаю під ім'ям Nokia 5.1 Plus, ймовірно, з іншою ціною.