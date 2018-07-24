Ілон Маск випустить смартфон Tesla - ЗМІ (фото)

16:44, 24 липня 2018
Наука та IT
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На задній панелі є великий логотип Тесли / фото slashleaks.com, Genie

Про це повідомляє GizChina. Смартфон має кодову назву Quadra.

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Судячи із зображень, телефон отримає безрамковий дисплей з вирізом у верхній частині під розмовний динамік і фронтальну камеру. На задній стінці буде великий логотип Tesla, основний динамік і вирізи під подвійну камеру.

фото slashleaks.com, Genie

Очікується, що найближчим часом може з'явиться докладніша інформація про Quadra. Варто зазначити, що Ілон Маск та Tesla ніяк не коментували чутки про випуск смартфона.

Раніше у мережі з'явився знімок смартфона Meizu16, який підтверджує, що у моделі буде вбудований в екран сканер відбитків.

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Теги: #Ілон Маск#смартфон#Tesla