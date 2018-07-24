Ілон Маск випустить смартфон Tesla - ЗМІ (фото)

Смартфон має кодову назву Quadra. Судячи із зображень, телефон отримає безрамковий дисплей.

У мережі з'явилися зображення передньої і задньої панелей смартфона від нібито компанії Ілона Маска Tesla.

Про це повідомляє GizChina. Смартфон має кодову назву Quadra.

Читайте такожУ Китаї представили смартфон Nokia X5

Судячи із зображень, телефон отримає безрамковий дисплей з вирізом у верхній частині під розмовний динамік і фронтальну камеру. На задній стінці буде великий логотип Tesla, основний динамік і вирізи під подвійну камеру.

Очікується, що найближчим часом може з'явиться докладніша інформація про Quadra. Варто зазначити, що Ілон Маск та Tesla ніяк не коментували чутки про випуск смартфона.

Раніше у мережі з'явився знімок смартфона Meizu16, який підтверджує, що у моделі буде вбудований в екран сканер відбитків.