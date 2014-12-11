Вчені сумніваються, що воду на Землю принесли комети - BBC

У листопаді місія Європейського космічного агентства посадила зонд "Філи" на комету Чурюмова-Герасименко, передає ВВС Україна.

Дослідники дійшли висновку, що унікальна хімічна сигнатура води, яка міститься на цій кометі, не відповідає земній воді. Свої висновки вони опублікували в журналі Science.

Читайте такожРобот знайшов на кометі органічні молекули (знімки з поверхні)

За словами вчених, найбільш імовірне джерело води на Землі - це астероїди, які є щільними кам'янистими тіла, що сформувалися ближче до Сонця, ніж комети.

Деякі науковці кажуть, що слід отримати більш повну інформація, перш ніж повністю виключити ймовірність теорії про походження води з комет.