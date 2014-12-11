Microsoft прийматиме біткоіни для оплати ігор і додатків

Корпорація Microsoft найближчим часом почне приймати до оплати криптовалюту біткоін. Нею можна буде оплатити ігри, програми та інший контент в онлайн-магазинах Windows, Windows Phone, Xbox Games, Xbox і Xbox Music Video. На даний момент такий вид платежу доступний користувачам з американськими акаунтами. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання Techcrunch.

Більша частина угод з криптовалютою біткоін оброблятиметься негайно. Проте, якщо протягом двох годин операція не була завершена, користувачеві потрібно буде звернутися до служби підтримки. У повідомленні також уточнюється, що кошти, перераховані на рахунок Microsoft з використанням біткоінів, вже не будуть повернуті.

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На порталі Reddit багато користувачів зазначили, що Microsoft випередила іншу найбільшу компанію - Google.

У серпні минулого року фінансові регулятори США заявили операторам віртуальної валюти Bitcoin про необхідність дотримуватися правил, встановлених для фінансових організацій. Цей крок був наслідком зростаючої стурбованості через можливості використання в незаконних цілях анонімних угод з віртуальною валютою. Підпорядкування фінансового законодавства повинно було зобов'язати операторів Bitcoin розкривати інформацію про платежі, щоб запобігти, наприклад, відмиванню грошей.

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У Росії після публікацій Центрального банку і Генпрокуратури, виражають негативне ставлення державних органів до криптовалют, компанії, що раніше планували використання Bitcoin, відмовилися від цього. Мережа барів Killfish, яка почала прийом Bitcoin в середині грудня минулого року, заявила про припинення проведення віртуальних платежів після повідомлення ЦБ наприкінці січня.

Біткоіни (Bitcoin) - це децентралізована віртуальна валюта, яка емітується в результаті безперервного обчислення хеш-функції, без єдиного емісійного центру. Її можна використовувати для оплати послуг і товарів онлайн.