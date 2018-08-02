Чутки підтвердились: керівник Facebook з інформбезпеки іде з компанії

17 серпня стане його останнім днем роботи в Facebook.

Керівник підрозділу Facebook з інформаційної безпеки Алекс Стеймос покине свій пост.

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«17 серпня стане моїм останнім днем роботи в Facebook. І хоча я втрачу задоволення працювати разом з моїми друзями в компанії, я радий, що безліч захоплених, розумних і кваліфікованих людей продовжують вирішувати проблеми (безпеки.- ред.)», - написав він на своїй сторінці в соцмережі.

Чутки про можливе звільнення Стеймоса зі своєї посади з'явилися в березні. The New York Times стало відомо, що фахівець виступив за широке розкриття інформації про втручання Росії в американські вибори в 2016 році, однак пропозиція не знайшла підтримки у інших керівників Facebook. У березні Стеймос заявив, що «незважаючи на чутки» він повністю занурений у роботу компанії. «Але моя роль дійсно змінилася. Зараз я все більше займаюся вивченням проблем безпеки і роботою з забезпечення безпеки виборів», - писав він у "Твіттері".