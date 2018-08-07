Названо п'ять смартфонів, які купували найчастіше за всю історію

У рейтингу найпопулярніших серед споживачів виявилися смартфони від трьох компаній.

До рейтингу найбільш популярних телефонів потрапили не лише iPhone від Apple, у п’ятірці лідерів - три найбільш відомих бренди.

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Як пише Appleinsider, на п'ятій сходинці розташувалися два смартфони - Samsung Galaxy S3 та iPhone 5. Ці пристрої випустили у 2012 році, і вони стали однаково популярними серед користувачів. Кожна з компаній продала по 70 млн цих моделей.

На четвертій позиції відразу два смартфони від Apple - iPhone 7 та iPhone 7 Plus. Apple продала 78 млн цих пристроїв. Головна їхня перевага - це захист від вологи та пилу, які вперше з'явилася в iPhone. Також у iPhone 7 Plus з’явилася якісна подвійна камера.

Третє місце посів Samsung Galaxy S4. Цей телефон випустили у 2013 році. Всього було продано 80 млн примірників. У цього смартфона не було значних особливостей, але він став вдалим продовженням лінійки Galaxy S.

На другій позиції Nokia 5230. Смартфон Nokia 5230 випустили у 2009 році. Це простий і доступний сенсорний смартфон. Він навіть не підтримував Wi-Fi. Пристрій працював на операційній системі Symbian.

Nokia 5230 робив знімки за допомогою 2-мегапіксельної камери без спалаху. Діагональ ж екрану становила всього 3,2 дюйми. Свого часу з такими характеристиками компанія змогла продати 150 млн смартфонів цієї моделі.

Лідерами рейтингу стали iPhone 6 та iPhone 6 Plus. Ці моделі стали першими великими смартфонами від Apple. Це сподобалося покупцям, тож компанія продала 220 млн пристроїв.